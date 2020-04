El emocionante mensaje de Daniela García en Teletón tras 17 años Daniela García hizo nuevamente una aparición pública tras su emocionante discurso en la Teletón del 2003, haciendo un llamado a donar.

Fue en 2003 que Daniela García emocionó a todos los chilenos con su discurso en el Estadio Nacional. La joven que sufrió un grave accidente donde perdió sus piernas y un brazo, no había hecho ninguna aparición pública hasta esa noche, donde hizo un fuerte llamado a la gente a donar a la Teletón.

Ese año la meta estaba muy lejana y se temía que no lograrían juntar el dinero necesario, pero tras sus emotivas palabras, en solo dos horas lograron reunir el 35% que faltaba para la meta.

Y a 17 años de esa aparición, Daniela nuevamente dijo presente en la Teletón. Pues la joven tras su accidente estudió medicina y ha dedicado los últimos 10 años de su vida a trabajar en la fundación. Por lo mismo quiso entregar un esperanzador mensaje.

«Me llena de orgullo ver el cómputo que llevamos, no me cabe duda que va a ser mucho más alto de lo que estamos viendo ahora. Yo creo que los chilenos siempre sacamos lo mejor de nosotros en las crisis y esta no es la excepción» comenzó diciendo.

Junto a lo que Daniela agregó: «Siempre salimos adelante, pero lo más importante es que salimos todos juntos y no dejamos a nadie atrás, yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora».

Frente a su trabajo en la Teletón señaló que «me siento muy orgullosa del lugar donde trabajo y espero que sean muchos años más».