Daniella Chávez sorprendió con radical cambio de look en cuarentena A través de su cuenta de Instagram, Daniella Chávez sorprendió al mostrar el particular cambio de look que eligió durante el encierro.

Durante estos días de cuarentena, varios han optado por probar radicales cambios de look y recientemente Daniella Chávez se unió a esta tendencia, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. Resulta que la ex conejita Playboy subió una postal donde le dijo chao a su clásico cabello rubio y estrenó un particular color en tono rosado fantasía. También te puede interesar: Daniella Chávez se fue con todo en contra de 'Bailando por un sueño' Y como la misma Daniella contó en Instagram, esta decisión la habría tomado gracias al encierro. «En casa y en cuarentena salen ideas como pintarse el cabello pink ¿Qué locura has hecho en cuarentena? ¿Les gusta?». Obviamente que sus seguidores de inmediato partieron a dejarle comentarios, felicitándola por el atrevido nuevo look que estrenó, asegurando que se ve «estupenda con ese color». Ver esta publicación en Instagram En casa y en cuarentena salen ideas como pintarse el cabello pink 💓Qué locura has hecho en cuarentena ? Les gusta ? Una publicación compartida por Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) el 19 de Abr de 2020 a las 2:33 PDT