Carla Jara junto a su retoño estrenó tierna canción infantil En compañía del pequeño Mariano, Carla Jara estrenó una canción sobre como lavarse los dientes de manera correcta, con un video dirigido por nuestro Kami.

Aprovechando estos días de cuarentena, la ex chica ‘Mekano’ y actriz, Carla Jara, dejó a relucir toda su personalidad en compañía de su retoño Mariano, con quien terminaron haciendo una canción, sobre la importancia de cepillarse los dientes.

Madre e hijo cantan sobre los correctos pasos de lavarse los dientes en su canción llamada «Se cepilla».

La canción cuenta con un videoclip, que fue dirigido por ni más ni menos que nuestro Francisco Kaminski, la pareja de Carla y padre del pequeño.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Kami contó que era un proyecto que venían pensando desde hace tiempo con su familia, pero justo se dio de que viera la luz en medio de la pandemia por el Covid-19.

«Todo parte con la idea de Carla. Ella quería hacer una canción para niños que también enseñara, y que además integrara a Mariano, quien disfruta mucho esto. Yo fui el director del video por así decirlo. Fue bonito trabajar todos en familia», explicó.

Por otro lado, Carla contó cómo fue el proceso creativo para la canción. «Yo siempre he sido cantante frustrada, canté en los tiempos del programa ‘Mekano’ pero no mucho más. Me puse a escribir la canción en muy poco rato, hace como dos semanas. Me ayudó mi hermano Diego para la música. Él canta trap, hip hop, entonces le agregó cosas más actuales», cerró.