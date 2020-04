Amaro Gómez-Pablos contó que desde niño es «profundamente disléxico» Invitado al programa 'Sigamos de largo', Amaro Gómez-Pablos se refirió a la condición que lo afecta desde que era muy pequeño.

La noche de este lunes en ‘Sigamos de Largo’, Amaro Gómez-Pablos hizo una confesión sobre su infancia, revelándole a los presentes y el público que es «profundamente disléxico» desde que era pequeño.

En esa línea, el comunicador contó que “de niño mi padre me hacía unos dictados y nos tenía que leer poniéndonos frente a un espejo y escribía todo al revés”.

Luego, Amaro contó que le costó aprender a leer, pese a que “después fui un ávido lector”. “Me costó un mundo porque todo se te hace empinado”, sostuvo.

Tras esto, Tonka Tomicic, quien también estuvo invitada al late de Canal 13, le preguntó a su compañero si alguna vez le hicieron bullying por su condición. “No me alcanzaron a hacer bullying, pero me resignaba a pensar que quizá no iba a poder ejercer profesionalmente muchas cosas. Era chiquitito y decía ‘no voy a poder hacer nada’”, respondió Amaro.

“Pero mira la ironía, al final me dedico a algo en donde las palabras lo son todo, es la materia prima. Curiosa ironía y vuelco de vida”, concluyó Amaro.