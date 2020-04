Adiestran perros para que puedan detectar a personas contagiadas de coronavirus La idea es que en un plazo de 6 u 8 semanas, estos animales ya estén preparados para localizar a los afectados por Coronavirus.

La crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a idear nuevas fórmulas para detectar la enfermedad. Una de las más novedosas es la que está liderando un grupo de expertos de Reino Unido. Quienes trabajan para adiestrar a un grupo de seis perros para que puedan detectar a personas contagiadas de Covid-19.

Es un proyecto de la organización benéfica Medical Detection Dogs, con experiencia en entrenar perros para detectar personas enfermas de cáncer, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) and y la Universidad de Durham.

Norman, Digby, Storm, Star, Jasper and Asher son los seis canes elegidos para el entrenamiento y podrán llegar a captar pequeños cambios en la temperatura en la piel de los humanos. Así, jugarán un «papel vital para evitar la propagación del virus», explicó Medical Detection Dogs en un comunicado. Uno de los destinos de estos animales son los aeropuertos, para detectar la llegada de personas infectadas, y otros espacios públicos.

También te puede interesar: Mujer entrena a su perro para que le lleve las compras a una vecina aislada por el coronavirus

La organización, que ya se ha puesto en contacto con el gobierno británico, ha lanzado también una campaña para reunir fondos para financiar el adiestramiento de estos seis perros. Los que deberían ser capaces detectar personas infectadas incluso cuando no presentan síntomas, consigna 20 Minutos.

«Nuestro objetivo es que alguno de estos 6 increíbles perros sea capaz de analizar pasivamente a cada individuo, incluyendo a aquellos sin síntomas, e indicar a los adiestradores dónde han detectado el virus. Será necesario corroborarlo con un test médico». Detalló Claire Guest, CEO y cofundadora de Medical Detection Dogs.

El entrenamiento es similar al que se lleva a cabo con otros perros preparados para detectar otras enfermedades. «Las muestras con las que se les entrenará estarán desactivadas y no habrá riesgo para los adiestradores. Cuando olfateen no necesitarán entrar en contacto sino solo olisquear el aire alrededor de la persona», recalcó Guest.

El objetivo del proyecto es que en un plazo de 6 u 8 semanas, estos seis perros ya estén preparados para localizar a los afectados por Covid-19.