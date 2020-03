La Chilindrina se contacta con su esposo fallecido: «La gente debe pensar que estoy loca» Gabriel Fernández, quien fue su pareja por 48 años, partió en septiembre del año pasado. “Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo”, asegura.

Por décadas María Antonieta de las Nieves interpretó a “La Chilindrina”, el querido personaje de la inolvidable serie de televisión “El Chavo del ocho”.

Tras el término del programa mexicano, la actriz siguió interpretando a la malcriada y mimada hija de “Don Ramón”, siempre en compañía de su esposo Gabriel Fernández.

Eso hasta el 15 de septiembre del año pasado, día en que Fernández falleció a la edad de 85 años, dejando un gran dolor en la actriz, con quien llevaba 48 años de matrimonio.

María Antonieta de las Nieves estaba justamente en una gira de despedida, ya que tras décadas de interpretar a “La Chilindrina”, consideró que ya era tiempo de cerrar el ciclo.

Tras cinco meses de duelo, la actriz de 69 años, retomó sus labores y aunque reconoce que la muerte de su pareja fue un golpe fue duro, ya está recuperada para continuar.

“Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios ya empiezo mi temporada otra vez, pero ahora sí ya va de verdad. Estuve 5 meses sin trabajar, pues no digamos descansando, (sino) reponiéndome del golpe tan fuerte. Pero ya voy a seguir adelante si Dios quiere”, señaló para el programa Ventaneando.

Reconoce que tras la muerte de Gabriel, pensó que no iba a salir adelante. “Hasta la fecha, ahorita en la noche no pude dormir porque es la primera gira que voy sin él. Entonces va a ser difícil sin él”, señaló.

Sin embargo, aunque su marido haya fallecido, eso no quiere decir que la actriz no lo sienta cerca. “Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo. La gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron. Yo le hablo y siento que me contesta”, dijo.

“Tengo un leoncito que compré, porque él decía que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano. A diario lo besuqueo por el teléfono. Él sabe qué desayuno, qué como, sabe todo… llevamos una relación tan bonita, a pesar de que él esté allá y yo acá, nos comunicamos”, agrega.

La actriz dice que afortunadamente no ha necesitado ayuda profesional para recuperarse del golpe emocional que significó la partida de su pareja. “No he necesitado de un psiquiatra o de un psicólogo, hasta ahorita voy bien, nada más que me mareo mucho yo creo por la baja de peso y además por tanto medicamento que estoy tomando, porque si ya estaba tomando muchos, ahora estoy tomando más”, señaló.