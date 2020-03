Esto no para: Raquel Argandoña respondió a Carola de Moras por decirle «mañosa» Tras los dichos de la ex animadora de Viña a un medio, Raquel Argandoña no tuvo pelos en la lengua para responderle a su compañera de estelar.

En medio de un capítulo de ‘Bailando por un sueño’ se vivió un tenso momento entre Carola de Moras y Raquel Argandoña, dos de las juradas del espacio.

Resulta que las mujeres tuvieron un enfrentamiento porque De Moras hizo un comentario que a La Quintrala no le agradó para nada.

“Okey, Pachano y Raquel, no se me pongan mañosos. Es muy temprano todavía, nos quedan más bailarines”, fue lo que dijo la ex animadora de Viña.

Además, en una entrevista con Glamorama dijo que: «Es parte del juego de los jurados, de que ellos dos (Argandoña y Aníbal Pachano) sean un poco más picanudos, cómo dicen los peruanos (…) La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa».

Estos dichos molestaron mucho a Argandoña, quien en el backstage del programa de baile hizo sus descargos.

«La verdad es que hay gente que quiere a lo mejor aprovecharse de la imagen de uno para que hablen. Pero por eso estoy reevaluando si sigo o no, porque estoy en una etapa de la vida donde quiero pasarlo bien, de no complicarme, de cuando hay mala onda prefiero hacerme un lado», dijo Raquel.

«Cuando ves que la gente no es sincera y no te dice las cosas a la cara, sino que las dice en un diario lo encuentro que es cinismo y no me gusta estar cuando hay mala onda, prefiero dar un paso al lado y disfrutar la vida de lo que me queda». agregó.

Asimismo, añadió: «Absolutamente nada me retiene. He trabajado muchos años en mi vida, por lo tanto puedo darme el gusto que si no quiero estar en un lugar: chao».

Fue debido a esto, que Carola de Moras se disculpó con su compañera de programa.

«Si tú necesitas disculpas, yo te pido las disculpas. Lamento profundamente que mis palabras les hayan caído mal y de verdad no fue con esa intención», partió diciendo De Moras.

“la verdad Raquel, te admiro montones, tienes una trayectoria increíble y si te molestó que dijera que estaban un poquito mañosos (con Aníbal Pachano), me disculpo, te juro que no fue mi intención”, finalizó.

Finalmente, Raquel Argandoña le respondió: «¿Tú me estás pidiendo disculpas? Te las acepto y te rogaría que nunca más volvieras a hacer esos comentarios de mí, por que yo nunca pongo en duda el profesionalismo de mis compañeros. Así no vamos a tener problemas», expresó.