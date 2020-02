Ozuna se llevó los aplausos por su discurso social: «Necesitamos escuchar al pueblo» En medio de su show debut en Viña, Ozuna sorprendió al público y se llevó todos los aplausos al entregar un discurso sobre el estallido social.

Durante su show debut en la noche final de Festival de Viña 2020, el cantante puertorriqueño, Ozuna realizó un sentido discurso acerca de la situación del país y de Latinoamérica.

En la pausa musical, realizada pasadas las 22:30, el boricua comenzó lanzando que “voy a aprovechar este momento, sobre todo para darle las gracias a Dios que es el que hace esto posible, nunca lo olvidemos”.

Junto con lo que Ozuna agregó “quería darles las gracias a ustedes por darme tanto amor y tanto cariño. Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón“.

Siguiendo por esa línea, envió un mensaje al público de la Quinta Vergara: “No conozco nada de política, no sé nada de política, nunca me ha interesado saber de política. Lo único que sé es que yo estoy con el pueblo“.

“No solamente en Chile, en el mundo entero. A todos los presidentes: necesitamos escuchar al pueblo, necesitamos escuchar a la juventud y necesitamos complacer estos deseos, esos sueños de estos jóvenes que quieren estudiar”, manifestó Ozuna.

Para cerrar, expresó que “estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Todo se puede con la paz, el amor y el diálogo. Tantos niños y tantos jóvenes soñadores, estoy con ustedes”.