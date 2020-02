Los mejores memes que dejó la risa de Pancho Saavedra en la rutina de Kramer

Este domingo se dio inicio a una nueva versión del Festival de Viña, y sin duda uno de los grandes ganadores de la primera noche fue Stefan Kramer, quien conquistó al público con una rutina enfocada a la contingencia nacional, lo que le valió llevarse las dos gaviotas del evento.

A pesar de que su presentación fue altamente alabada por el público, uno de los aspectos que más llamó la atención no fueron sus imitaciones, sino que la risa de Pancho Saavedra, quien se encontraba entre el público, y que se pudo escuchar constantemente durante la transmisión en televisión.

Este particular detalle no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, por lo que el rostro de Canal 13 se convirtió en lo más comentado, generando una serie de reacciones, además de divertidos memes.

Aquí te dejamos las mejores reacciones a la risa del conductor de ‘Lugares que Hablan’:

Se escuchó la risa de Pancho Saavedra y se me perdió una cazuela

Pueden mutear a toda la quinta, pero no hay sonidista en el mundo capaz de mutear la risa de Pancho Saavedra. 😂😂😂 #Kramer #Vina2020

Cuando me rio por un chiste de Kramer y luego me rio de la risa de Pancho Saavedra #PartyChilensisFtFunaAViña pic.twitter.com/kdXQVm8x8q

