Lisandra Silva muestra su guatita de embarazada en artística fotito La ex chica reality tiene 6 meses de embarazo.

Lisandra Silva dejó de lado su vida en los realitys. Se dedicó de lleno a la espera de su futuro retoño.

Y es que la modelo ya tiene 6 meses de embarazo y se ha dedicado a vivirlo y compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Y fue hace unas horas donde la modelo subió unas fotitos de una sesión que hizo para la revista Velvet, en la que recuerda sus raíces.

«Yo soy cubana pero mis orígenes están divididos. Mi familia tiene sangre africana y sangre española. Amo la unión entre las razas y entre los pueblos y quise hacerle un homenaje a mis ancestros», expresó al citado medio.

También dijo que los primeros meses los pasó muy mal, porque solo veía las cosas malas del embarazo.

«Por algún motivo yo me miraba al espejo y veía celulitis, retención hídrica, ojeras y cansancio… Pero en el trabajo y en las redes sociales todos me decían ‘qué hermosa, qué radiante, qué luminosa tu piel, qué hermosa sonrisa’ y esos piropos me han hecho creerme el cuento. ¡Me veo increíble embarazada!», expresó.