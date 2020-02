Juan Antonio Pizzi recordó su paso por la Roja y dijo que «el balance fue positivo» El ex DT de la selección chilena conversó con diario nacional a dos años de dejar la dirección.

Poco más de dos años han pasado desde que Juan Antonio Pizzi renunció a la Selección Chilena tras dejar a la Roja fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018. La caída por 0-3 ante Brasil en Sao Paulo enterró toda opción de que el el «macanudo» siguiera siendo el DT del, por ese entonces, bicampeón de América.

Pese a lo traumático de sus últimas semanas, Pizzi guarda buenos recuerdos de su paso por Juan Pinto Durán: “(la experiencia) Fue positiva 100%. La selección chilena fue el punto más alto que tuve en mi carrera como técnico. Por la jerarquía y nivel de jugadores que dirigí. Ganamos la Copa América Centenario, llegamos a la final de la Copa Confederaciones y fuimos campeones también en China”, comentó en conversación con La Cuarta.

“Después de haber hecho el análisis creemos que la Copa Confederaciones impidió que los futbolistas tuvieran la frescura que necesitaban para disputar esos partidos finales de las Clasificatorias, pero no me arrepiento. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, volvería a jugar la Confederaciones. Chile por primera vez la diputaba y no nos podíamos dar el lujo de no ir con lo mejor”, agregó el exDT de la UC.

Sobre su análisis general en la Roja, Pizzi sostuvo que: “Creo que en el balance general fue positivo, pese a esa gran desilusión fue no lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo”, finalizó.