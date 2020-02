Compadre Moncho se pronunció sobre el estallido social El actor se sinceró con lo que opina sobre lo que ha pasado en chilito en los últimos meses.

Al actor Adriano Castillo es súper común encontrárselo caminando por las calles del centro.

Sin embargo, en las últimas semanas no ha estado mucho en chilito, ya que está grabando en Colombia.

Lo que sí, se dio el tiempo de opinar acerca del estallido social. “(Es) absolutamente justo, no podemos seguir con la desigualdad que tenemos. Este es el momento para hacer un país más justo”, fue lo primero que dijo.

Esta desigualdad la ha vivido de cerca, ya que al ser concejal de Quinta Normal la ha visto a diario. “Nunca prometí absolutamente nada, ahí está mi oficina. Pero un concejal, ¿qué puede ofrecer? Su labor es fiscalizar el trabajo municipal”, comentó.

Lo que sí rechaza tajántemente la violencia. “Romper un negocio, una PYME, simplemente no lo entiendo. ¿A quién perjudicas destruyendo el metro? A nosotros mismos. Hay algunas personas que sostienen que hay que destruir todo para construir un país mejor. Esas son posiciones políticas absurdas, que para la Segunda Guerra Mundial ya eran obsoletas”.

Como actor y concejal, insiste en que la clase política deben tener un rol en la salida a la crisis social. “La política maneja todo. Dejar de lado a los políticos es quedar en el aire. Si esa pata cojea, la democracia cojea”.

Además, dice que las autoridades no han hecho suficiente por dar soluciones. “Los empresarios apoyan a Piñera, no a nosotros que somos la oposición. Para el sueldo mínimo se tuvieron que haber puesto de acuerdo y se perdió esa oportunidad”. Por eso, cree que para una solución es indispensable “meter la mano en las AFP, en el 1% más rico y sacar dinero de ahí, y con ese dinero mejorar sueldo mínimo, pensiones y todo lo que hay que mejorar”.

Y con el plebiscito a la vuelta de la esquina Adriano es enfático: “Desde el primer instante apruebo una Nueva Constitución”, frente a una carta actual que “fue estructurada por Jaime Guzmán y su equipo para defender todos los privilegios de su sector. Para que ellos no perdieran nunca. Los han ido perdiendo de a poquitito, pero llegó el momento de terminar, por ejemplo, con el asunto del agua. El agua no puede estar en manos privadas”. Sobre una eventual participación en la franja política, asegura no tenerlo claro, aunque “sí creo que voy a participar en la elección de los nuevos concejales”.

Con esta temporada instalado en Colombia, Castillo ha podido observar cómo los chilenos somos mirados en el extranjero. “Nos ven un poco menos graves de cómo nos vemos a nosotros mismos. Colombia considera a Chile en un alto valor. Nos ven como un país serio e importante, que está pasando por un momento de ajuste”, dice, al tiempo que descubre que “con cien luquitas mías hago harto en Colombia. Allá las cosas son más baratas porque la gente gana menos que nosotros”.

Por ahora, sus planes inmediatos en Chile son seguir con su stand up “Moncho vs. Adriano”, que este jueves tendrá una fecha en el Casino Enjoy de Los Andes. Pero también adelantó una curiosa propuesta de negocios. “Me han ofrecido instalar un café con piernas, el Café con Piernas del Compadre Moncho. Pero no, mucho vale”.