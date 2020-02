Grupo evangélico quiere sabotear show de Mon Laferte en Viña El grupo planea cantar el himno de Carabineros durante el show para que Mon Laferte no pueda realizar su presentación en el festival.

Desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, la artista nacional Mon Laferte ha sido una de las más vocales al momento de expresar su apoyo a las demandas de los chilenos.

Hay que recordar que durante una entrevista en México, la intérprete de ‘Tu falta de querer’ comentó que: «Yo no apruebo ningún tipo de violencia, pero si me preguntas si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me corresponde por un derecho básico, yo lo hago. Porque no estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista y de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado».

También te puede interesar: Mon Laferte celebró con todo que pudo conocer a Laura Pausini

A partir de lo último diversos grupos se hicieron visibles comentando su opinión, en la cual muchos criticaban la forma en la cual Mon Laferte se había pronunciado. Esta vez, un grupo religioso planea boicotear a la artista.

El conglomerado pertenece a la religión evangélica. Se reveló mediante un tuit que este grupo planea sabotear la presentación de Laferte en el festival de Viña del Mar 2020. ¿La forma? cantar el himno de Carabineros durante el show para que así la cantante no pueda realizar su acto.

«Un amigo de la Patria y Libertad me cuenta que cuando se presente #MonLaflaite en el Festival de Viña 2020, todo el público comenzará a cantar el himno de Carabineros de Chile y no la dejarán actuar. Me dijeron que compraron gran parte de las entradas de ese día» publicó la cuenta @Evangelicos_CL, que se encuentra suspendida.