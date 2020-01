«Suena tan machista» Gala Caldirola y su duro encontrón con Arturo Guerrero En una nueva edición de 'Podemos Hablar', Gala se enfrentó al vocero de la Vega Central, por sus dichos sobre el derecho a piropear mujeres.

El viernes pasado, se emitió un nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’, el cual estuvo marcado por el fuerte encontrón que vivió Gala Caldirola con el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, al debatir sobre la libertad y los piropos.

«Hablan de la libertad de la juventud, pero en Recoleta yo no le puedo decir a usted ‘qué lindos pechos tiene o qué linda se ve’, porque me pasan un parte de 48 lucas» comenzó diciendo Guerrero, frente a lo cual la española saltó de inmediato.

«Pero no tiene nada que ver invadir el espacio de una persona. Tú estás hablando de algo que debe tener el consentimiento de ambos. No puede ser que tú vayas pasando y una persona te diga algo. Tú ni nadie tiene el derecho de intimidar» señaló Gala.

Tratando de defenderse, Guerrero indicó que en la Vega tiene varias caseras que se quejan por que ya no les dice piropos. Pero a la ex chica reality este argumento no le convenció para nada.

«Me suena tan machista lo que dices. Hay mujeres que les puede no apetecer que un extraño, de la nada, te diga algo sobre tu belleza cuando vas caminando. Lo encuentro invasivo. El piropo siempre va relacionado a algo sexual, no lo encuentro agradable» lanzó Gala.

Siguiendo por esa línea, la esposa del ‘Huaso’ Isla agregó: «Si quiero conocer a una persona, me acerco y pregunto el nombre, saludo, pero no me acerco para decirle a alguien si es guapa o fea. Si después de conocerlo y le di el permiso o la oportunidad me puedes decir que me veo linda, pero que alguien, de la nada, se acerque para juzgarte por tu físico, lo encuentro superficial».

La discusión entre los dos no llegó a su fin, hasta que el actor Ricardo Fernández intervino. Pues cuando Guerrero daba su punto de vista, este le respondió: «Es legítimo también que te digan ‘métete el piropo por el orto'». Frase que causó risas entre los presentes y dio por cerrado el tema.