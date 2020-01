Ternura total: Soldados aprovecharon su tiempo libre para cuidar koalas en Australia

A través de su cuenta de Twitter oficial, el ejército australiano compartió imágenes de militares de un regimiento ocupando sus días libres para atender y cuidar de koalas que han resultado heridos en los incendios forestales del país.

En un parque de conservación animal en la localidad de Clelandos, los uniformados alimentaron a los animales y aportaron en la construcción de estructuras para que utilicen en su diario vivir.

Los koalas se han convertido en una de las especies más afectadas por los incendios del país. La catástrofe lleva meses dando de qué hablar producto de la quema de flora y fauna de la zona.

Esta situación causó controversia incluso sobre qué hacer con los marsupiales: si intentar salvarlos o trasladarlos a otro país.

Hasta la fecha, se han registrado más de mil millones de animales muertos en Australia producto del fuego, entre ellos koalas.

#OurPeople from 16th Regiment Emergency Support Force have used their rest periods while #OpBushfireAssist to lend a helping hand at the Cleland Wildlife Park, supporting our furry friends during feeding time and by building climbing mounts inside the park. 🐨 pic.twitter.com/HYInKmyFtN

— Australian Army (@AustralianArmy) January 28, 2020