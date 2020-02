Mujer besa en el juicio a ex pareja que intentó matarla a balazos “Fui yo quien quiso darle el beso, nadie me obligó a hacer nada de esto”, dijo la mujer, luego de que condenaran a su ex a 7 años de prisión.

Micheli Schlosser, una mujer de 25 años de Rio Grande do Sul en Brasil ha hecho noticia luego que pidiera al tribunal que perdonara a su ex novio, el que estaba siendo sentenciado a siete años de privación de libertad tras intentar asesinarla a balazos. “Fui yo quien quiso darle el beso, nadie me obligó a hacer nada de esto. Yo creo que cuando dos personas se aman, no hay nadie que los separe”, dijo la mujer según señala La Nación. El hecho ocurrió en agosto de 2019 tras una fuerte discusión entre Schlosser y su pareja de entonces, Lisandro Rafael Posselt (28) en una heladería de la ciudad. El altercado se inició luego que la mujer se percatara de un mensaje que su pareja había recibido de otra mujer. En el altercado Schlosser amenazó con denunciarlo por violación, lo que hizo que el hombre saliera del lugar y volviera a los minutos con un arma en la mano. Amigos de la joven, al ver lo que el hombre iba a hacer, intentaron protegerla empujándola al interior de un auto. También te puede interesar: Fue arrestado por posesión de marihuana: Prendió un pito en medio del juicio Posselt disparó siete veces a través de uno de los cristales del vehículo, y cinco de los disparos impactaron en la mujer. Afortunadamente ninguno le produjo una herida mortal. En el juicio, la mujer pidió que no se condenara a su ex novio aludiendo que fue ella quien “provocó” la discusión. “Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, argumentó Schlosser. “De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, agregó. Goulart Borges, el juez a cargo de la causa, reconoció sentirse desconcertado cuando la mujer le pidió permiso para besar a su agresor. “Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces, especialmente si se tiene en cuenta que no tuvieron contacto desde el arresto, pese a que ella pidió tenerlo”, dijo en conversación con una radio local. A pesar de la solicitud de la mujer, Posselt fue sentenciado a siete años de privación de libertad bajo un régimen semiabierto.