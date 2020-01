Manelyk González de ‘Resistiré’ aseguró que quiere convertirse en mamá con su peor es na’ En una reciente entrevista, Manelyk confesó que quiere tener hijos antes de los 35 años, para evitar que "se le pase el tren".

La ex participante de ‘Resistiré’, Manelyk Gonbzález, recientemente dio una sincera entrevista con el medio mexicano TVNotas, revelando que está enfocada en convertirse en madre junto a su novio Jawy Méndez.

En la conversación, la chiquilla confesó que incluso dejó de cuidarse con métodos anticonceptivos hace algún tiempo, aunque aún no logra concebir. «Si no, después voy a llegar a los 35 años y ya se me fue el tren», explicó.

«Jawy y yo tenemos un conflictillo, porque él quiere a fuerza que sea niño; yo ya le dije que entre más quiera que sea niño, menos va a pasar. Lo que pasa es que como ha sido tan cabrón toda su vida, le da miedo que le hagan a sus hijas lo que él le hizo a todas, pero a mí no me importa que sea niño o niña», agregó Manelyk.

Mane también aclaró que no le importa poner en pausa su carrera musical, dado que «ahorita estoy enfocada en cumplir mi sueño de ser mamá y estoy poniendo primero mi vida personal que la laboral».