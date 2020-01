Ignacio Lastra es el nuevo confirmado para ‘Bailando por un sueño’ "Ahora me gustan los objetivos casi imposibles" dijo Ignacio Lastra sobre su participación en el programa de baile de Canal 13.

Recientemente se confirmó que Belén ‘Belenaza’ Mora, Eyal Meyer, Felipe Vidal y Gala Caldirola participarán en el estelar ‘Bailando por un sueño’. A ellos ahora se suma el ex chico reality, Ignacio Lastra.

En su regreso a la televisión, después de más de dos años, el ex modelo se lucirá en una faceta completamente diferente.

Además, Ignacio apadrinará en el programa de Canal 13 a una fundación de adultos mayores.

Según comentó al diario La Cuarta, «es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen. Porque a pesar de verme fuerte, siempre es un desafío el día a día», reveló Lastra, quien se accidentó en septiembre de 2017, resultando con el 80% de su cuerpo quemado.

«Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes», agregó Ignacio.