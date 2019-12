Tras semanas de ausencia Luis Pettersen volvió para defender su nueva relación Luego de que se diera a conocer que Luis Pettersen tiene polola nueva, la pareja de Fernanda Maciel no había hablado hasta ahora.

Hace algunas semanas se dio a conocer a partir de unas fotos, que Luis Pettersen había finalmente rehecho su vida. El taxista que tras la tragedia que ocurrió con su pareja, Fernanda Maciel, optó por dejar de lado la televisión e irse a vivir a El Quisco, tiene una nueva polola.

De acuerdo a lo que revelaron en el matinal ‘Hola Chile’, anteriormente siempre solía estar dispuesto a dar declaraciones, pero desde hace algunas semanas que no contesta el teléfono ni los mensajes que le envían los panelistas del espacio.

Junto con esto, aprovecharon de recordar las declaraciones que dio la mamá de Fernanda sobre su nuevo pololeo. «Yo nunca he tenido una mala relación con él (Luis Pettersen). Él siempre ha tenido las puertas abiertas de mi casa. Yo jamás me he enojado con él, y siempre ha tenido 100% mi apoyo. Él se ha alejado solo y yo he respetado ese espacio que él se ha dado. Frente a eso no puedo hacer ni decir nada más».

Es por esto, que luego de analizar la situación y mostrar algunas de los cortas publicaciones del joven en redes sociales. Eduardo de la Iglesia, mostró un mensaje de WhatsApp enviado recientemente por el taxista. «Me sorprendió Luis. Con respecto a todo contacto con él, nunca más respondió» aseguró, refiriéndose a los fallidos intentos que han tenido de comunicarse con Pettersen durante los días previos.

«Me escribe y me dice ‘hola’. (Le respondo) ‘Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Quieres decir algo?’. Él se tomó un tiempo para responder y dije ‘como otra veces ha pasado, se desconecta… estará haciendo otra cosa’, pero (esta vez) responde» comenzó relatando de la Iglesia.

«Él dice ‘yo siempre he luchado por Fernanda y mi hija. Y quise darme una oportunidad ya que nada ha sido fácil y con mi familia lejos. Dios me puso una persona en mi vida y en contra que yo tengo todo el derecho de ser feliz, yo también entiendo al general que no he sepultado ni a mi hija ni a Fernanda, pero encuentro que no es ninguna falta. Es sólo que también quiero ser feliz, nadie sabe lo que yo pasé» continuó, comentando sobre el nuevo amor de Pettersen.