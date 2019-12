¿Todo se derrumbó? Juran que Raquel Argandoña y Paty Maldonado estarían peleadas Maldonado ya está trabajando en su próximo café concert, pero en esta ocasión Raquel Argandoña no está incluida entre los personajes.

Tras años realizando exitosos café concert e incluso un programa de radio, Paty Maldonado y Raquel Argandoña este año 2020 ya no tendrían proyectos juntas.

Así lo reveló el programa ‘Intrusos’ que, en sus últimos días al aire, revelaron que Argandoña no estaría en el equipo contemplado para el renovado show de Maldonado llamado «El fin de la era del hielo», tal como lo dio a conocer la panelista Claudia Schmidt.

Esto sería por una supuesta deslealtad de parte de la coanimadora de ‘Bienvenidos’, y eso la habría llevado a pausar las relaciones laborales con Paty.

Recordemos que, con el estallido social, la polémica opinóloga no solo tuvo que cancelar sus shows de octubre, sino que además quedó congelada del matinal ‘Mucho Gusto’, de Mega, y salió también del espacio radial ‘Sin límite’, que animaba junto a Raquel Argandoña.

«Lo único que me llegó es que hubo una desubicación de parte de Raquel, algo que a Paty la incomodó de sobremanera. Tengo confirmadísimo que no vuelven a trabajar juntas el próximo año, ni en el café concert ni en la radio», dijo la uruguaya citando a sus fuentes, aunque detalló que no tiene claridad del motivo exacto de este quiebre.