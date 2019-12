Chiquilla supo que su peor es na’ le ponía el gorro gracias a pulsera Fitbit

Jane Slater, es una conocida reportera de Dallas, Estados Unidos, quien recientemente vivió una de las peores experiencias que le puede tocar a una persona que está en pareja y enamorada: descubrió que su pololo le era infiel.

Pero lo más llamativo de la historia de la periodista estadounidense, es la manera en que se enteró de que su novio la engañaba: lo hizo gracias a una Fitbit, una pulsera que controla la actividad física. Después, decidió contarlo todo en las redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Según cuenta Slater, su ex peor es na’ le regaló una pulsera Fitbit para Navidad, momento en el que decidieron sincronizar sus pulseras para motivarse mutuamente a la hora de hacer deporte.

Hasta ahí todo normal, hasta que una noche que su pareja no estaba en casa la mujer se percató de cómo los niveles de actividad física de su novio se dispararon de forma drástica a las cuatro de la mañana.

«Alerta de spoiler: no estaba inscrito en una clase de OrangeTheory (programa de entrenamiento) a las 4 am», comentó Slater en un tuit.

El tiempo ha pasado y Jane confesó que ya superó la historia y ahora prefiere reírse de la situación. «Una amiga me dijo que algún día nos reiríamos de esto mientras yo lloraba desconsoladamente», reveló.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0

— Jane Slater (@SlaterNFL) 5 de diciembre de 2019