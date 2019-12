Martín Cárcamo contó la firme sobre su salida de ‘Bienvenidos’ Luego de que se confirmara que Amaro Gómez-Pablos reemplazará a Martín Cárcamo en 'Bienvenidos', el animador dio la razones de su salida.

No cabe duda que la noticia que se llevó todas las miradas del mundo del espectáculo durante la jornada del miércoles, fue la salida de Martín Cárcamo de ‘Bienvenidos’, para dedicarse a otros proyectos al interior del canal, siendo reemplazado por Amaro Gómez-Pablos.

Por lo mismo que este jueves en el matinal de la ex señal del angelito no pudieron evitar referirse a esta situación. Y fue el mismo rubio natural quien contó las razones por las que optó no seguir en su labor de animador en el espacio.

«Hay una incompatibilidad de horario, porque este programa es en la noche, va en vivo y en directo. Lo fui contando de a poco (…) le conté a la Tonka, que fue una tumba, le conté hace cuatro meses» comenzó relatando Martín.

También te puede interesar: Pancho Saavedra habría sido la primera opción para llegar a 'Bienvenidos': Revelan por qué lo rechazó

Junto con esto, aprovechó de aclarar que esta decisión venía de mucho tiempo antes que el estallido social en nuestro país. «Esto se gestó hace y par de años y yo la mantenía en reserva porque iba de a poco. Yo veía este programa desde acá de Chile. Es un programa increíble… mezcla espectáculo, talento, mucho movimiento de bailarines».

Además a referirse sobre su nuevo programa ‘Bailando por un sueño’ Martín afirmó que: «Es un programa que genera mucha unidad. Y eso es muy bonito, caen muchas realidades».

Siguiendo por esa línea comento que «yo tengo alma de emprendedor por una cuestión de personalidad. Es una vocación de animador, de entregar ánimo, de generar momentos de entretención».

Para cerrar Martín afirmó que extrañará de sobremanera al equipo: «Lo que más voy a echar de menos es a las personas. No me quiero emocionar… Este es un equipo increíble, mucha gente joven (…) Somos como 60, un poquito más. Hemos aprendido mucho, hemos protegido al equipo cuando han pasado cosas. Sabemos del esfuerzo que hay detrás. Y porque además hemos vivido cosas muy bonitas».