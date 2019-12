Leo Méndez Jr preocupó a sus seguidores con inesperado anuncio A través de redes sociales, Leo Méndez Jr confesó que no lo ha pasado muy bien durante el último tiempo, lo que encendió las alertas de sus seguidores.

Pese a contar con un fiel grupo de seguidores en redes sociales, Leo Méndez Jr se ha mantenido bastante ausente de sus cuentas personales. Por lo que los fanáticos del chiquillo se han mostrado bastante preocupados por su estado.

Es por esta razón que finalmente el lunes, el maquillador decidió romper el silencio, pero lo hizo simplemente para anunciar que se retirara por algún tiempo de las redes sociales.

Resulta que Leo publicó en sus historias de Instagram un extenso mensaje que de inmediato preocupó a su seguidores.

«Quiero cortito comunicarles que me voy a desconectar de Instagram por una temporada más larga de lo normal. Últimamente quizás han notado que he estado súper ausente de Instagram. Mi salud mental no ha estado al 100% y por eso mismo voy a dedicarme más tiempo personal» escribió.

Junto con lo que Leo agregó «los que tienen mi número me podrán comunicar por llamada. Los quiero y les mando un abrazo gigantesco a todos ustedes que me leen a diario».

Hay que recordar que el chiquillo estuvo en una fuerte polémica hace un tiempo atrás, luego de que se fuera con todo en contra de la ex esposa de su papá, Marcela Duque, acusándola de ser la culpable del quiebre en su relación con Dj Méndez, además de decir que el artista nunca tuvo una gran cercanía con él.