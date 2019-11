TVN habría utilizado imágenes manipuladas para mostrar incendio en banco

Una nueva polémica se está tomando las redes sociales, y ahora tiene que ver con un canal de televisión. Internautas han compartido un video que fue emitido en el noticiero de TVN, el que muestra a dos personas acelerando el fuego en una sucursal de Banco Estado en Providencia. Los usuarios de internet señalan que el video fue manipulado para crear las llamas.

En Twitter han sido muchas las personas que han catalogado a este registro como falso, mencionando que hay una manipulación en las imágenes. Entre los críticos se encuentran personas que señalan la utilización de un programa de edición de videos.

no te puedo creer que tvn pasó esto en el noticiario central, nadie se dio cuenta que el video es falso?, no siquiera quien editaba la nota y que de seguro no es ningún amateur?, esta weá fue premeditada loco, que rabia… pic.twitter.com/vPaYGkaqUG

A través de Twitter, Daniel Flores, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y experto en animación digital aseguró que las imágenes estaban editadas con Adobe After Effects. En la red social, el diseñador posteó un video en los que se pueden ver los errores en la edición de la imagen, tal como sería el «descalce en las capas por rotoscopia».

No digo que no haya habido fuego, tampoco que la chica no lo haya prendido, pero desde mi experiencia hay uso de After Effects en esa imagen. Les dejo video que prueba mi afirmación pic.twitter.com/kmbQu8gHUU

— Daniel Flores Osses (@bragueloire) 11 de noviembre de 2019