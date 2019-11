Stefan Kramer sacó carcajadas con nueva imitación a Sebastián Piñera 4 noviembre

Han pasado dos semanas desde que comenzó el estallido social en Chile, por lo mismo este domingo varios reconocidos comediantes nacionales se reunieron en el zócalo municipal de Recoleta en apoyo al movimiento. Uno de ellos fue Stefan Kramer, quien sorprendió a los asistentes con una divertida rutina marcada por la contingencia.

Más específicamente el comediante realizó nuevamente una imitación al presidente Sebastián Piñera, en esta ocasión simulando uno de sus discursos dirigidos a la gente.

«Muy buenas tardes Renca. Qué rico que se hayan juntado a homenajearme» comenzó diciendo Kramer entre las risas del público. «La verdad es que estos días no han sido difíciles para nadie: muchas injusticias, mucha rabia, mucha impotencia, pero quiero que sepan que yo no soy rencoroso, y que algún día los voy a perdonar» agregó.

También te puede interesar: El mensaje de Fritanga desde marcha en Santiago

Junto con esto, el imitador agregó: «para estos momentos difíciles la familia es fundamental. He tenido la fortuna de estar rodeado de mi familia en la Moneda, porque todos trabajan ahí».

«Con todo el tema de la cancelación de la COP y de la APEC lo he pasado como el dick, pero lo hice porque era lo correcto. He escuchado fuerte y claro lo que gritan en las calles. He visto sus carteles y he leído sus demandas. Quiero que sepan que como Gobierno hemos recibido el mensaje: ‘Chup*** Karol Dance'» finalizó Stefan Kramer.