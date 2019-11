«Para mí nunca ha sido la chica de la televisión» habló la polola de Camila Recabarren 5 noviembre

Desde que Camila Recabarren dio a conocer que se encontraba en una relación con otra mujer, de inmediato saltó a la palestra su polola, Dana Hermosilla. A pesar de que las tortolitas demuestran su amor constantemente en redes sociales, aún es muy poco lo que se sabe que la chiquilla que se robó el corazón de la ex Miss Chile.

Pero ahora, en una reciente entrevista con el diario La Cuarta, Dana aprovechó de ahondar en más detalles sobre su vida personal y profesional. Por ejemplo comentó que trabaja como Social Media Strategist, junto con revelar que lleva mucho tiempo involucrada en el mundo de la moda.

«He estado ligada a la moda porque muchos años escribí una columna para Televisa y a través de mi hija, Isabella, que partió como influencer de moda y como mamá soy parte de su equipo. A los 12 años ganó un concurso como blogger y fuimos juntas a New York, donde le hizo un styling a Selena Gómez y compartimos un día con ella. Ahí partió todo y estuvimos en varios matinales, diarios, radio y otros medios de comunicación» comentó la polola de Camila Recabarren.

Junto con esto, Dana también dio detalles de su romance con la conductora de ‘Tu vida, tu historia’, con quien a pesar de los altos y bajos, ya lleva dos años de relación. «Cuando la conocí simplemente era Camila, para mí nunca ha sido la chica de la televisión» aseguró.

Además relató que desde que está con Camila, la gente es muy cariñosa con ella. «Las personas siempre me cuentan sus historias y cómo el vernos les ha ayudado con algún tema importante en sus vidas, es muy lindo que te digan esas cosas, me llenan de cariño, por lo mismo me siento muy comprometida y me tomo muy en serio la responsabilidad de llegar a tanta gente».