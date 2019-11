No va más: No se realizará la ‘Matinatón’ que buscaba Don Francisco Luego de que confirmaran en varias ocasiones que realizarían una 'Matinatón' simbólica, desde Anatel aseguraron que el evento de Don Francisco no se hará.

Desde que se confirmó que la Teletón de este año fue suspendida y postergada hasta abril del 2020. Don Francisco comentó en algunas ocasiones que estaban planeando realizar una ‘Matinatón’ simbólica con el fin de impulsar el evento del próximo año. Frente a esta situación, el icónico animador nacional mencionó sobre este evento que estaba planeado para la fecha original de la Teletón: «Hay que hablarlo primero con Anatel, y luego ir también a las radios». Pero al final no funcionó. También te puede interesar: Igual que el plebiscito: Confirman que la Teletón se realizará en abril Esto debido a que el mismo presidente de Anatel, confirmó que la idea de Don Francisco se baja: «Todo eso (la «Matinatón») no corre. Lo que sí puede ser es que haya algún recuerdo en los canales por la fecha» comentó. De todas formas, el próximo 3 y 4 de abril se realizarán las 27 horas de amor e igualmente durante todo el año se puede donar a la fundación.