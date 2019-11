«Me da igual lo que digan de mí» Mon Laferte respondió a las críticas por mostrar sus pechos Tras la serie de críticas que recibió Mon Laferte tras protestar mostrando sus pechos. La cantante aseguró que buscaba visibilizar la situación de Chile.

Han pasado varios días desde la llamativa protesta de Mon Laferte en la alfombra roja de los Grammy Latinos y sigue dando que hablar. Hay que recordar que en aquella ocasión la chilena se descubrió el abrigo para mostrar sus pechos y el mensaje que llevaba en él: «En Chile torturan, violan y matan».

Aunque la cantante hizo noticia en medios internacionales por su intervención, de inmediato surgieron los que no dudaron en criticarla. Mientras algunos se mostraron en desacuerdo con su forma de protestar, otros fueron más allá y criticaron la forma de los pechos de Mon.

Ante la polémica que generó todo el asunto, Mon Laferte decidió responder a las críticas por medio de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ahí se defendió explicando que gracias a que se desnudó logró visibilizar en el mundo lo que ocurre en Chile.

«¿Que si quiero llamar la atención mostrando las tetas?, obvio que quiero llamar la atención. Hubiera salido con un cartelito, nadie. O sea, cómo se llama la atención en este mundo donde estábamos ahí en la alfombra y pasaban tetas reventándose del vestido y culos que se salían de la falda y todos como ‘oh, qué lindo, bravo’, nadie dice nada», partió señalando.

Luego continuó: «Pero salgo yo con mis tetas pequeñas, con una frase que no es para el consumo (…) y ahí sí les molestó. A mí me da igual lo que digan de mí, de mis tetas, si son planas, me da lo mismo. Se está hablando de lo que pasa en Chile».

En esa línea, Mon Laferte además se refirió al reggaetón que lanzó por estos días, inspirada en la crisis social. «Quería llamar la atención para que se sepa lo de Chile, quería hacer una canción súper comercial, sí, para que se sepa de Chile ¿algún problema con eso?», sentenció.