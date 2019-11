Esta es la primera imagen ‘oficial’ de Junior Playboy como candidato a diputado 13 noviembre

Ya lo había confirmado en abril pasado, cuando Junior Playboy dejó con la boca abierta a todos sus seguidores en Instagram cuando «oficializó» su candidatura a diputado, esto debido a que se ve como la «esperanza del pueblo».

Este anuncio había quedado un poco en el olvido, pero en medio de la crisis social y política que atraviesa nuestro país, es que el ex chico reality aprovechó de publicar su primera imagen oficial, junto a un mensaje asegurando que está listo para competir el 2022.

También te puede interesar: Marlen Olivarí confirmó que se postulará como alcaldesa de Viña del Mar

Acompañando la foto, Junior Playboy comenzó escribiendo: «Soy jose luis al igual que juniorplayboy la misma persona y les puedo garantisar que el ser honesto me a permitido ganar a varias personas en el camino del cual nunca terminan de agradecerme o felisitarme como soy de persona yo se que son como alagos de muy serca , pero si no soy yo quien selo va a ahablar quien lo hara por my (sic)».

«Yo estoy cargado de energia sin duda mi obligacion es estar en todos lados apoando es por eso que dejare mi calendario la proxima semanas reguion del maule – chillan – consepcion y donde me requieran estare es por eso que disco pub comuniquence conmigo para agendar un aterrisaje en su local junior playboy una leyenda… (sic)» finalizó.

Aquí te dejamos la publicación de Junior Playboy: