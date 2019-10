Nuevamente Bessy Gallardo sacó aplausos con su aparición en «Mucho Gusto» 25 octubre

Bessy Gallardo, la joven que hace unos días se hizo viral por su intervención en «Bienvenidos», apareció en las pantallas de «Mucho Gusto» para volver a referirse al descontento de la sociedad chilena.

En el matinal de Mega se encontraban debatiendo sobre la actual situación del país, específicamente sobre la constitución política y el rol del Estado, donde José Luis Repenning aseguró que «nuestra constitución política lo que hace es organizar el Estado. Organizar y poner las reglas del juego para todos. Los alemanes parece que lo hacen regio y tienen un Estado muy eficiente».

Posteriormente, el periodista agregó que «a lo mejor debimos haber priorizado en 2011 otras cosas en vez de gratuidad en la educación universal».

Fue ahí cuando Bessy intervino rápidamente argumentando que «el Estado aquí es subsidiario, en Alemania no es subsidiario (…) Es una de las grandes bases de la constitución. Yo, como Estado, le permito a los privados meterse en cosas que debiera hacer el Estado».

También te puede interesar: Chiquilla dejó calladitos al panel de "Bienvenidos" al opinar de la evasión

Tras el cruce de ideas, Repenning trató de decirle algo, pero ella lo paró diciendo «déjame terminar porque la gente no sabe lo que es un Estado subsidiario. Yo (como Estado) hago las carreteras, colegios, hospitales, en este caso clínicas privadas. Me meto en la labor del Estado. Si el privado no lo puede hacer, ahí recién el Estado entra».

«Cuando tenemos un Estado que es subsidiario, en el juego social la gente pierde y eso es lo que debemos modificar, y esto viene desde el 11 de marzo de 1980 con la constitución de la dictadura. No puede ser que hasta las cárceles sean concesionadas», volvió a exponer Bessy Gallardo.

Luego a esto, se puso a Alemania como un ejemplo de sociedad, lo que tuvo la siguiente respuesta por parte de Gallardo: «Alemania no tiene Estado subsidiario, porque la carga impositiva en Alemania está bien distribuida porque Europa entendió que invertir en las personas no es gastar dinero; es inversión. En la medida que tú inviertes en los habitantes disminuye la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, es cosa de ver a Finlandia. Ellos son uno de los países que más invierten en sus ciudadanos, pero al mismo tiempo es la que más recauda en impuestos. Entonces, en medida que recaudas en impuestos e inviertes en personas, obtenemos sociedades más justas», concluyó, ganándose miles de aplausos en redes sociales.