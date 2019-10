Mujer de 87 años se hizo viral por su decepción con el Gobierno en televisión 19 octubre

Durante la jornada del sábado, una mujer de 87 años demostró su descontento con la situación que llevó a la ola de movilizaciones que mantiene a la ciudad de Santiago en estado de emergencia.

Entrevistada por un equipo periodístico de Mega, la ciudadana expresó que «encuentro que es horroroso lo que pasa. Tengo 87 años, nunca vi un caso igual», agregando su intención de «decirle al Presidente, cómo se le ocurre a un hombre salir a una fiesta, por muy nieto que sea, y dejar el pueblo ardiendo. Nunca lo he visto. Le juro que con esto ya, este presidente a mí no, no más».

Pese a compartir sus motivaciones, se manifestó incómoda con las protestas. «Yo siempre he sido de este barrio, soy de acá de San Isidro. Y fue horrible, mi departamento se llenó de humo anoche. ¡Y la pena que me da!», prosiguió.

«Yo me fui de Chile para el tiempo de Pinochet, estuve muchos años afuera, y volver a este Chile otra vez… No es justo. Volví a mi país para nada. Para nada», continuó, visiblemente acongojada.

«Tengo 87 años y tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas», comentó. «Y al presidente lo repudio, siempre me gustó pero ahora, por eso que hizo ayer… ¡Se está cayendo Santiago, y culpan a los estudiantes! Estos no son los estudiantes. Acuérdense quiénes son», dijo con convicción.

Luego de que la periodista intentara cerrar el despacho, la mujer se esforzó por continuar su discurso, señalando que la situación actual «me recordó a Argentina, cuando me fui», y terminando sus palabras con un duro mensaje para la autoridad. «Al Presidente, decirle que no vale nada. ¡No vale nada!».

El video fue ampliamente viralizado en redes sociales.