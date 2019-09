Fran Undurraga aseguró que le gustaría dedicarse a la música 9 septiembre

Hace algunas semanas, Fran Undurraga sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al interpretar «Mandolín» del uruguayo Gustavo Pena.

Ahora, en conversación con el portal de Mega, la ex participante de «Resistiré» contó que está tomando clases de canto, ya que «me encantaría dedicarme al canto el resto de mi vida, es lo que me llena el alma y el corazón».

Junto con esto, reveló que le gustaría seguir un estilo musical propio y que no esté tan relacionado al género urbano en general. «Me gustaría marcar mi propio estilo y que no me comparen con nadie. Creo que ya estamos saturados del trap y reggaetón».

En esa línea, Fran detalló que no está trabajando sola, pues tiene a sus propios productores, que son de «Rimas de Balcón», productora que acompañó a Paloma Mami y que actualmente trabaja con Tommy Boysen.

«Estamos haciendo una canción en la que igual le pongo alguno que otro toque, pero es difícil componer, me inclino más por el canto, pero quién sabe más adelante», sentenció