Dino Inostroza de «Resistiré» demandó a Mega por no pagarle el sueldo 11 septiembre

A pesar de que «Resistiré» terminó hace un tiempo, todavía sigue causando polémica. Esto debido a que Dino Inostroza, quien fuera expulsado por agredir a Aída Nizar, ahora interpuso una demanda en contra de Mega.

Y es que tal como reveló el amigo de Alexis Sánchez, la señal privada todavía no le paga por su participación en el encierro.

«Estoy con una demanda con el canal, porque todavía no me han pagado nada. Como todo trabajador, lo único que estoy exigiendo es que me paguen mi remuneración», señaló al programa ‘Intrusos’.

«Se presentó la demanda penal contra Caniggia y el productor, que nunca se hizo cargo, y ahora se presentó la demanda laboral por un tema de que presté mis servicios sin recibir nada a cambio», agregó Inostroza en el marco de la alfombra roja del Circo Pastelito, celebrada hace unos días.

Frente a Alex Caniggia, hay que recordar que Dino se querelló en contra del argentino por agredirlo al interior de «Resistiré».

Con Mega, en tanto, para el próximo 25 de septiembre está fijado el comparendo del primer juicio abreviado donde ambas partes se verán las caras.

Y es que si bien también hubo atrasos con los pagos de otros participantes, de acuerdo a Dino, finalmente Mega se puso al día con todos. Excepto con él.

«Yo soy el único que tiene presentados todos los papeles en tribunales, como corresponde», manifestó, añadiendo que el propio productor, Ignacio Corvalán, le aseguró que no habría pago para él.

«Mega no quiere hacerse cargo», finalizó Dino Inostroza, lo que tendría directa relación con su incumplimiento del contrato.