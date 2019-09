Charles Aránguiz se refirió al conflicto de La Roja: «Dentro del camarín somos todos compañeros» 16 septiembre

Era uno de los que faltaba por hablar. Finalmente Charles Aránguiz se refirió en profundidad al conflicto por el cual atraviesa La Roja, es especial el referido a la capitanía y cómo espera que se solucione para las próximas convocatorias.

En entrevista con CDF, el volante afirmó que en ningún momento tuvo «miedo» a aceptar la jineta de capitán durante el amistoso frente a Honduras. «Me bajé del avión y ya estaba entrenando acá. Después te das cuenta que hay un montón de cosa que hablan. De timidez y de miedo. Vivo hace 30 años en la misma población con mi vieja, ¿Crees que me daría miedo poner una cinta en el brazo?».

Frente a por qué no aceptó ser el capitán en ese encuentro, Charles aseguró que lo hizo por respeto a Claudio Bravo. «En su momento, lo hice por respeto a Claudio. Si no estaba Claudio, hubiese sido un orgullo levar la jineta. Pero me criaron de otra forma, y me pareció no aceptarla por respeto a él».

Junto con esto, el príncipe comentó que espera que los conflictos de La Roja se solucionen en las próximas convocatorias. «Era un poco raro, por el ambiente. Todo error traer consecuencia, es difícil mirar a Claudio como se miraba antes. Hay que ir despacio, dando tiempo. Seguramente con tiempo se solucionarán las cosas».

Pese a que todavía existen diferencias entre algunos jugadores, todos son compañeros al momento de defender a la selección. «Creo que tiene que estar preparado Claudio, los errores de cada jugador traen consecuencias, hoy en día Gary es nuestro capitán. Pero cuando estemos todos, y Claudio sienta que es momento de conversar, lo haremos. Si no, esperaremos un tiempo más. Dentro del camarín somos todos compañeros y representamos a Chile».

Para concluir, de todas maneras, Charles Aránguiz defendió el rol de Gary Medel como actual capitán. «Hoy en día el capitán tiene que ser Gary, por el error que no cometió Claudio, sino otras personas. Y que a lo mejor no supo arreglar prontamente o de la mejor forma posible. Pero no quita el respeto que le tenemos a él».