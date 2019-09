Bombo Fica llegó a «Viva la pipol» luego de decir que no volvería a un matinal 17 septiembre

Hace algunas semanas te contamos que Bombo Fica tuvo su día de furia luego de su fallido paso por «Mucho Gusto». Tan malo fue el rato que vivió en el espacio de Mega, que incluso aseguró que no volvería a aparecer en un matinal.

Resulta que en esa ocasión, el humorista estaba agendado a dar una entrevista en el programa, pero que a última hora lo bajaron por problemas sin relación con él. «Es una falta de respeto, uno prioriza entre diversas cosas para ir a estos lugares y ellos juegan con tu tiempo» relató en ese momento al diario La Cuarta.

Junto con lo que agregó: «La televisión actualmente es así, no hay cultura ni respeto con los artistas, yo no he hecho grandes cosas por el país pero los años algo me avalan. Imagino cuán difícil es para quienes buscan una oportunidad».

Pero al parecer el enojo de Bombo Fica duro poquito, ya que durante el martes, fue el invitado estrella del programa de CHV «Viva la pipol», donde aprovechó de explicar la razón de su cambio de opinión.

«Este no es un matinal, este es un estelar de la mañana, como dice Rocío (Marengo), porque a matinales no voy, sólo a estelares» partió diciendo en tono de broma, además de asegurar que la producción lo «hinchó mucho» para que participara.

Frente a su mal rato en el ‘Mucho Gusto’, Bombo Fica explicó que: «Pasé un momento incómodo. A mí me invitaron ellos y el día viernes conversamos en la tarde con la periodista, y yo llegué el lunes bien. Llegué, entré y me hacían el quite con la mirada. Entonces nadie me decía nada. Me habían bajado de la pauta y nadie me avisó».

Pero su relato no se quedó ahí, sino que agregó: «Incluso me preguntaron ‘¿de qué quieres hablar?’. Yo le dije no sé, de lo que sea, de Venezuela, de lo que queraí».

Finalmente, Bombo Fica incluso aseguró que irá de visita al matinal de CHV «Contigo en la mañana», pues ya se había puesto en la buena con los programas mañaneros del canal privado. «Son mi casa» comentó.