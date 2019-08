Bombo Fica se indignó: «No voy a ir nunca más a un matinal» 13 agosto

Este lunes se supone que Bombo Fica aparecería en el matinal de Mega «Mucho Gusto» para conversar con el panel. Pero de acuerdo al humorista pasó un muy mal rato, ya que a última hora y sin previo aviso lo bajaron, por lo que no estuvo en pantalla.

Obviamente que esta situación provocó el enojo del comediante, ya que la citación se había realizado hace varios días, por lo que él incluso organizó toda su agenda semanal para asistir al programa.

«Es una falta de respeto, uno prioriza entre diversas cosas para ir a estos lugares y ellos juegan con tu tiempo» comentó Bombo Fica al diario La Cuarta, y agregó que «la televisión actualmente es así, no hay cultura ni respeto con los artistas, yo no he hecho grandes cosas por el país pero los años algo me avalan. Imagino cuán difícil es para quienes buscan una oportunidad».

Frente a si le dieron alguna explicación de por qué no aparecería en pantalla, solamente señaló que recibió «las disculpas correspondientes por parte de un productor y los altos mandos, pero de todas maneras es una lata pasar por algo así».

Hay que agregar, que tras la mala experiencia vivida esta semana, Bombo tomó una drástica decisión: «No voy a ir nunca más a un matinal».

Tras esto, el medio escrito se comunicó con la cabeza de «Mucho Gusto», Pablo Alvarado quien dio su versión de lo ocurrido.

«Efectivamente hubo un error de producción, una descoordinación. No se le avisó que se había cambiado su participación. Cuando llegó se manejó mal la situación. Le dijeron que no estaba citado» comenzó diciendo.

La respuesta entregada, habría desatado la furia de Bombo Fica, por lo que cuando se lo comunicaron, Alvarado buscó tomar una decisión alternativa. «Me comunicaron la situación y yo le ofrecí que saliera igual al aire, porque me quedaba una hora y media de programa. Él le dijo que no a la editora, se fue enojado y perfectamente podría haberlo puesto. Efectivamente cometimos un error, pero él estaba muy enojado» finalizó.