¿Qué? Detuvieron a Carabinero que intentó asaltar a un reportero fuera de una comisaría 27 agosto

Durante la madrugada de este martes, un funcionario de Carabineros vestido de civil fue detenido por realizar disparos al aire frente a la Segunda Comisaría de Santiago.

El incidente ocurrió luego de un punto de prensa, donde la institución se refirió a la detención de dos delincuentes. En ese momento fue que se escucharon los disparos realizados por el uniformado con su arma particular.

El Carabinero pertenece a esa misma comisaría e incluso duerme en el lugar, de acuerdo a lo confirmado por el fiscal Felipe Olivari.

«Soy poli, soy poli» comenzó a gritar el cabo, que se encontraba acompañado de una mujer, cuando fue detenido por sus mismos colegas mientras intentaba arrancar del lugar.

Intento de robo

El sujeto se encontraba en estado de ebriedad y de acuerdo a lo que denunció un periodista gráfico que estaba en el lugar, el Carabinero habría intentado robar su equipo.

En una entrevista con el matinal ‘Contigo en la mañana’, el reportero aseguró que: «Al momento que voy pasando por la vereda, él le dice a ella ‘mira los equipos que lleva’ . Yo camino a mi camioneta, como dos metros más allá, y él le dice ‘se los voy a robar’. Cruzo hacia la camioneta, la abro, meto el primer equipo y siento el primer disparo».

Junto con esto Jorge Atala agregó que: «Se me pasó la vida en un segundo porque el disparo lo sentí en mi oreja. Pensé que me había pegado por la adrenalina. Cuando me metí adentro de la camioneta y la cerré, siento el segundo disparo».

Finalmente el reportero confirmó que «estaba en estado de ebriedad y aparentemente había llegado en un Uber hasta el lugar porque quería seguir carreteando con ella. Y ella le dijo que no». Además relató que su acción fue «para amedrentar a la niña para seguir carreteando».

Por su parte desde Carabineros confirmaron que fue dado de baja y que este martes pasará a control de detención.