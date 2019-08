«Él es mentiroso» Filtran audio de ex de Felipe Rojas que lo condenaría 29 agosto

«Él es mentiroso, yo lo pillé en varias mentiras» fue una de las varias frases que utilizó la ex polola de Felipe Rojas pare referirse a el, todo en una declaración en el marco de la investigación encargada por el Ministerio Público.

La entrevista con la joven, que fue revelada por el matinal «Contigo en la mañana», se desarrolló en diciembre del 2018, mientras el único acusado por el asesinato de Fernanda Maciel era el principal sospechoso de la desaparición por parte de la fiscalía.

«Actualmente no tengo una relación con Felipe Rojas (…) creo que aún estoy enamorada de él, pero de a poco se me ha ido pasando. Yo me enamoré de una persona la cual no existía. Él se aburrió y terminó conmigo. Cuando yo me entregué a la relación él me dejó, como cuando esto estaba difícil él estaba conmigo, pero cuando se le hizo fácil , él terminó la relación. Según él, era porque peleábamos mucho» expresó la mujer de identidad desconocida.

En ese momento se cumplían 10 meses desde la desaparición de Fer. «Yo tengo conocimiento del caso de Fernanda Maciel Correa, porque Felipe me comentó lo sucedido con ella. Me dijo que había desaparecido una amiga con la cual se iba a juntar ese día que desapareció. Me dijo que estaba nervioso porque lo había pasado muy mal. Lo habían interrogado, él es mentiroso, yo lo pillé en varias mentiras» dijo la ex polola del ahora imputado.

Junto con lo que agregó: «Hablamos varias veces del tema, un día yo le pregunté que necesitaba que me dijera la verdad. Él me dijo que la relación con ella era esporádica, que Fernanda era buena para carretear. Aparte, la mamá de Felipe le decía que no se juntara con ella».

También la joven afirmó que Felipe Rojas «le complicaba hablar del tema. A Felipe no le gustaba la sangre ni nada de eso. Una vez le pregunté qué le pudo haber pasado a la Fernanda, a lo cual me respondió que no hablara de eso».

Para finalizar aseguró que «yo no puedo poner las manos al fuego por Felipe».