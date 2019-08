El día en que Esteban Paredes pudo ser goleador de La U 27 agosto

Esteban Paredes está cada vez más cerca de romper el récord de goles en Colo Colo. A esta altura, es inevitable que el ‘tanque’ pase a la historia del club albo. Por eso es sorprendente pensar que alguna vez Paredes pudo haber llegado al la Universidad de Chile.

Eso fue lo que reveló Nibaldo Rubio a El Gráfico. El ícono de Colo Colo podría haber jugado para el eterno rival. El ex compañero del Tanque en Santiago Morning, trabajó para Universidad de Chile en la época junto al Superman Vargas, gerente técnico en la época de la quiebra.

También te puede interesar: Alexis Sánchez es uno de los futbolistas más buscados en Pornhub

«Estábamos trabajando con Sergio e hicimos una reunión para tratar de llevarlo. Hablamos con Marcos Musiate, que era el presidente del Chago en ese momento. No se llegó a acuerdo, sino hubiera sido goleador de la U», cuenta Rubio

Paredes estuvo a punto de llegar al club azul pero el cambio no se llevó a cabo simplemente por dinero: «Nos juntamos en el restorán Los Adobes de Argomedo, a ver si lo prestaba, pero no quiso, quería más plata, así que no se pudo. Después él dio la vuelta larga, anduvo por aquí y por acá, y terminó en Colo Colo«, contó el hoy entrenador del Real San Joaquín, de la Tercera A.