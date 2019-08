Aseguran que Arturo Vidal le puso el gorro a María Teresa Matus con Sonia Isaza 30 agosto

Este viernes causó gran impacto la revelación que hizo la panelista de «Intrusos» Natalia Mandiola, al asegurar que la relación entre Arturo Vidal y Sonia Isaza llevaba más tiempo de lo que todos pensaban.

Durante la emisión del programa de farándula de La Red, tocaron el tema del pololeo entre el futbolista de La Roja y la modelo fitness. Resulta que a pesar que la gran mayoría de los medios asumieron que la relación de los tortolitos llevaría solo un par de años, esto distaría bastante de la realidad.

Es más, Mandiola comentó que directamente esta información sería mentira. Pues de acuerdo a lo que indicó en el espacio: «La relación de Arturo y su polola llevaría cuatro años».

Revelación que dejó sin habla a todos los presentes. Pero esto no quedó ahí, sino que la panelista agregó que durante los primeros dos años estuvieron pololeando a escondidas de María Teresa Matus, la en ese entonces esposa del Rey Arturo.

Pese a que los demás panelistas estaban impresionados y no podían creer la información, Claudia Schmidt, no solamente aprovechó de confirmar la información entregada por su compañera, sino que apoyó con todo a la ex del futbolista.