Tonka Tomicic contó la firme sobre su cambio de look 15 julio

Este viernes Tonka Tomicic dejó con la boca abierta a todos los televidentes de «Bienvenidos» luego de aparecer en pantalla con un radical nuevo look. Pues la animadora decidió teñir su pelo rubio platinado, además de un peinado mucho más rockero, que rápidamente se convirtió en lo más comentado de las redes sociales.

Esta es la segunda vez que Tonka impacta con su look, ya que algunos meses atrás la también modelo sorprendió al cortar su largo cabello y probar un estilo pixie. Ahora y en una entrevista con Las Últimas Noticias, el rostro de Canal 13 explicó las razones de su radical cambio de imagen.

«Encuentro que el rol de la mujer en la TV está súper estereotipado. Yo quise innovar y me atreví. Cuando me corté el pelo -hace cuatro meses- decidí que iría probando diferentes colores y hace un mes definí que quería el rubio, pero tuve que esperar grabar unos comerciales para poder hacerlo» comenzó relatando Tonka.

Junto con esto la animadora fue enfática en asegurar que este cambio no tiene nada que ver con un proceso interno. «Eso es un rollo absolutamente machista. A mí me gusta cambiar y hay que tener una cuota de osadía en la vida. Siempre me ha gustado mutar. Si estás todo el día en pantalla tienes que darle la chance a la gente para que se sorprenda contigo también».

Para finalizar, Tonka comentó que tampoco esta decisión tiene que ver con la necesidad de reinventarse para la pantalla chica. «Es una carrera muy compleja esa y no termina nunca, sería vivir para complacer al resto. Estas cosas son súper íntimas y hay que hacerlas para sentirse bien contigo» afirmó.