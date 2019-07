Mario Sepúlveda le respondió a Aída Nizar y Sebastián Ramírez tras ganar «Resistiré» 29 julio

El jueves se emitió la gran final de «Resistiré», donde tras una votación del público se conoció que Mario Sepúlveda era el ganador del reality, llevándose a la casa los 108 millones del premio.

Pero algunos de los participantes no quedaron muy felices con su triunfo y de inmediato se fueron en picada contra él. Es por eso que a través de una entrevista en el programa «Intrusos», el ex minero hizo sus descargos.

La primera en criticar a Mario Sepúlveda fue Aída Nizar, quien disparó: «Provocas enorme decepción como persona ¡Traicionero, egoísta y avaro! ¡Lástima que confiara en ti! Ganarás un reality, pero avergüenzas a Chile, ¡porque los chilenos no son como tú».

Por su parte, el chileno prefirió no entrar en polémicas y le respondió: «Yo te quiero y no voy a perder el tiempo. Tengo 50 años y tengo que aprovechar bien los otros 50 que me quedan».

También te puede interesar: Al final el premio de Mario Sepúlveda bajará de 108 a 68 millones

A pesar de los fuertes dichos de la polémica española, Mario aún quiere entregarle parte de su premio tal como lo dijo en el programa: «Aída te quiero mucho, tu parte (del dinero) está. Te vamos a llamar a través de un abogado. Si no contestas en un mes, esa plata se va ir a alguna fundación».

Quien también se fue en contra del ex minero fue Sebastián Ramírez, quien a través de sus Stories de Instagram lo increpó duramente: «¡Mario! Deja de mentirle a la gente y di la verdad: que sabías que ibas a ganar desde que entraste. ¡Para de mentir y hacer show, pinche viejo chismoso!».

Frente a la acusación de Ramírez, Mario descartó que su contrato dijera que debía ganar el reality. También, cree que la actitud de su ex compañero estaría provocada por las ganas de recibir parte del dinero. «No le voy a repartir del premio tampoco» aseguró.

«Que diga lo quiera. Como dijiste tú un día: ‘Esto es televisión’. Te limpiaste la boca con el orgullo de muchos de nosotros. Me tiraste cualquier mier**, y sí, me gusta la plata, obvio» finalizó el ganador de «Resistiré».