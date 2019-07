La crítica de Endler a Gabriel Arias: «Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones» 5 julio

En estos últimos años Christiane Endler se ha convertido en una de las mejores arqueras a nivel mundial. Es por eso que en su calidad de profesional autorizada criticó el desempeño de Gabriel Arias en la Copa América, el cual trajo grandes repercusiones en los últimos días.

Durante la entrevista que dio al programa «Mentiras Verdaderas», la capitana de la selección femenina de fútbol, cuestionó varias de las decisiones que tomó el argentino nacionalizado chileno en los partidos del torneo continental.

«Está claro el error que cometió en el segundo gol (contra Perú). Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. El de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer, dejar el arco vacío» comentó Endler.

Junto con esto la portera del PSG aseguró que para ella «el primer gol (de Perú) creo que también su ubicación no era buena».

«Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno (su desempeño)» agregó Christiane Endler.

Relacionado con lo anterior, Endler afirmó que «yo no lo puedo juzgar por lo anterior (en Argentina), porque no lo había visto la verdad. Lo que vi en la Copa América, no fue su mejor torneo, claramente. Tuvo varios errores».

Frente a la pregunta de si le pesó la sombra de Claudio Bravo le pesó a Arias, la respuesta de la capitana fue contundente: «Creo que sí, porque está todo el mundo ahí, atento a lo que va a hacer». Además se lamentó de los desubicados insultos que recibió el arquero ya que «es fuerte».

Finalmente aseguró que: «En mi caso, cuando me equivoco tengo que seguir adelante, porque tengo posibilidades de remediar el error si me mandé una buena, y después ya sí me queda dando vueltas. A mí por lo menos, me da vuelta y sigo pensando qué hice mal… pero es parte del juego».