Ignacia Michelson y las críticas en su contra: «Me duele que digan que perdí a mi hijo por no cuidarme» 12 julio

Este jueves Ignacia Michelson celebró su cumpleaños número 26 y a través de Instagram, su pololo, Sargento Rap mostró el romántico regalo que le preparó. Pero esta fecha no llega en el mejor momento de la pareja, pues hace una semana perdieron al hijo que esperaban, lo que incluso los llevó a distanciarse por un tiempo.

Pese a esto, los tortolitos que se conocieron en «Resistiré», decidieron retomar su relación y siguen compartiendo imágenes juntos en redes sociales, lo que genera comentarios divididos en redes sociales, ya que algunos dejaron de creer que su relación sea real e incluso creen que hasta el embarazo fue un invento.

Es por lo mismo, que aprovechando que sopló 26 velitas, Ignacia utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión y revelar a sus seguidores cómo lo ha pasado en estos últimos días tras sufrir el aborto espontáneo, junto con las críticas y pelambres que recibe en internet.

«Yo soy de esas mujeres que nada le afecta, que hace lo que quiere, y no me importa ser juzgada por vivir mi sexualidad como quiero. Pero no puedo negar que estos últimos días me duele que digan que perdí a mi hijo por no cuidarme, que es mentira porque no vivo el duelo como ustedes quieren» comenzó escribiendo en la red social, junto a una fotografía donde aparece usando una bata negra satinada.

Y agregó: «Mucha gente me da asco porque lo que quieren es ver a la gente en el suelo. Y créame, eso nunca lo van a ver. Yo vivo mi pérdida con la gente que quiero, no con ustedes, que a muchos no los conozco. Y lo peor de esto es que la mayoría son mujeres».

«Me da lo mismo las críticas, que puta, que fea, etc… Hay cosas que tienen límites» finalizó Ignacia Michelson.

Aquí te dejamos la foto: