El Chacotero Sentimental Presenta: Ahora Quién 1 julio

Este lunes en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Ivonne, de 3.0, quien le contó a El Rumpy sobre el drama que esta viviendo desde que se enteró que el chiquillo a quien conoció hace un tiempo y con quien estuvo incursionando resultó ser nada menos que su medio hermano.

Resulta que a la chiquilla y a su medio hermano, su papá los abandonó antes que nacieran. A pesar de no conocerlo en persona, ella sabe como se llama y quien es. Con el paso de los años, se involucró con un cabro con quien empezó a incursionar, hasta que se dio cuenta que es su medio hermano y desde ese momento decidió no verlo más.

Pero la historia no se queda ahí, sino que hace poco Ivonne se enteró que está embarazada de él y no ha tenido el valor de contarle y no sabe lo que va a hacer.

La historia completa en la llamada del día: