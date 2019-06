Vale Roth reveló su delicado problema de salud: tuvo un embarazo molar 13 junio

Hace un tiempo te contamos que Vale Roth lamentablemente perdió al hijo que esperaba, debido a que fue diagnosticada con un aborto retenido.

Tras enterarse de esta noticia, la bailarina debió someterse a un AMEU (aspiración manual endouterina), con el fin de eliminar cualquier resto del feto que pudiera provocarle algún problema de salud grave. Pero de todas maneras este AMEU le trajo un par de complicaciones.

Pero ahora Vale compartió otra mala noticia. Resulta que al parecer sufrió de un embarazo molar, diagnóstico por el cual deberá permanecer en observación médica.

El embarazo molar es una complicación poco frecuente la cual, de acuerdo a la Clínica Mayo, está «caracterizada por el crecimiento anormal de trofoblastos, las células que normalmente se convierten en la placenta». Este tipo de embarazo puede conllevar severas complicaciones, las que normalmente terminan con un aborto al principio del embarazo.

Además otra de las complicaciones que trae, es una posible formación de un cáncer poco frecuente, el cual requiere un tratamiento temprano.

A través de Instagram, Vale Roth contó que: «Durante un mes tengo que ir una vez a la semana a sacarme sangre para ver cómo está la beta, si ha bajado o no y luego por 7 meses ir a control cada mes y hacerme ese examen. Si no baja y pasa algo extraño me tienen que hacer una quimioterapia».

Eso si la chiquilla aseguró mantenerse optimista, junto con agradecer le apoyo de todos sus seguidores.