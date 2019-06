Leonor Varela le responde a quienes la critican por estar muy delgada 7 junio

En noviembre de 2018, lamentablemente la actriz nacional Leonor Varela, sufrió la pérdida de su pequeño hijo Matteo, quien falleció debido a complicaciones de una enfermedad degenerativa que padecía desde su nacimiento.

Aunque han pasado seis meses desde la muerte de su hijo de cinco años, de todas formas Varela ha recibido críticas por parte de sus seguidores debido a su delgadez. Muchos de estos le escriben mensajes donde le recomiendan «cuidarse más» y no «dejarse de lado».

Ya aburrida de estos comentarios, es que Leonor Varela se fue a Instagram y escribió un mensaje en el que señaló: «Querid@s seguidores, seguro sus comentarios sobre mi delgadez vienen de una buena intención (al menos eso quiero pensar). Les pido guardarse esos comentarios, como saben perdí a mi hijo hace 6 meses y la vida no tiene el mismo gusto—flaca, gorda, chica, cansada…como sea, pero aquí estoy. Tratando de ser amable conmigo misma y reencontrarle el gusto a la vida. Por que no me ayudan mejor y se fijan en otra cosa que mi peso?».

Recordemos que la actriz además es mamá de una pequeña niña llamada Luna, con quien aparece en varias fotografías en su cuenta de la red social.