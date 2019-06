Ignacia Michelson cuenta la firme sobre todas las cirugías que se ha hecho 5 junio

No cabe duda que Ignacia Michelson se ha convertido en una de las figuras más polémicas tras su paso por «Resistiré». La chiquilla que comenzó una relación con Sargento Rap al interior del encierro, de inmediato comenzó a hacer noticia luego que se rumoreara que había quedado embarazada en el reality.

Pero ahora la modelo de 25 años volvió a la palestra, luego de que a través de redes sociales revelara cuántas cirugías se ha hecho realmente.

Resulta que Ignacia estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, cuando uno de sus más de 900 mil seguidores le preguntó si su nariz era «natural».

En ese momento Michelson no tuvo problema en referirse a sus operaciones, negando haberse hecho algún trabajo en las nariz, pero si que se aumentó el busto y una lipoescultura, donde se sacó grasa para luego inyectarla en su trasero.

«Mi nariz es natural, mi cuerpo no. Me operé los senos, me hice lipo y la grasa me la puse en el poto. El jueves voy a decir quien es mi cirujano» escribió en las Stories de Instagram.