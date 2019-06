Fanny Cuevas se picó con las comparaciones con Paloma Mami: «Ella se viste como hombre» 28 junio

Gracias a su paso por el reality «Mundos Opuestos», Fanny Cuevas logró notoriedad en nuestro país, consiguiendo gran popularidad en redes sociales. Pese a que actualmente la chiquilla se encuentra alejada de la televisión, recientemente presentó un proyecto que la trae de vuelta al ojo público.

Resulta que Fanny ahora decidió incursionar en el mundo de la música y más específicamente en el trap. Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex chica reality mostró un adelanto de la que será su primera canción en su carrera musical: Piel Morena.

Es por esta razón que de inmediato varios comenzaron a compararla con la reconocida artista Paloma Mami, especialmente luego de que Fanny Cuevas publicara una serie de fotos en sus redes sociales con un look que encontraron muy parecido al de la interprete de «Fingías».

También te puede interesar: Fanny Cuevas entra al mundo del trap con look a lo Paloma Mami

Tras esta serie de comparaciones e incluso acusaciones de copia, Fanny de inmediato quiso desmarcarse de la popular cantante, eso si lo hizo con una particular frase que no dejó indiferente a nadie.

«No sé por qué nos comparan con la Paloma Mami. Con ella sólo nos parecemos en que somos morenas (…) Paloma Mami se viste como hombre, yo no, no le copio a nadie. El estilo urbano está de moda, cualquiera puede usarlo» aseguró Fanny en entrevista con Las Últimas Noticias.

Frente a esta nueva faceta musical, Cuevas reveló que se ha preparado con «cursos de canto, pero el trap y el reggaetón son estilos donde no necesitas tener tanta afinación y técnica para cantar. Sólo hay que venderlo».

Finalmente sobre sus referente en la industria, comentó que «me encanta Bad Bunny, Anuel AA y Daddy Yankee (…) no tengo referentes femeninos. No hay mujeres que se dediquen a hacer trap cien por ciento. Pero si me hacen elegir… Becky G podría ser».