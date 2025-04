Hacen bolsa a Fanny Cuevas por desubicado comentario contra compañera de Palabra de Honor

En las últimas horas, Fanny Cuevas se llenó de críticas en redes sociales, luego de los desubicados dichos transfóbicos que hizo sobre su excompañera de Palabra de Honor, Daniela Requena.

Resulta que luego de que se emitiera su salida del reality de Canal 13, la influencer participó en el programa por YouTube ‘Expertos de Honor’, junto al Experto en Reality, donde habló de su experiencia en el programa.

Es en este contexto que, mientras mostraban una escena, durante la cual, Daniela Requena señaló que «somos mujeres libres que nos acostamos con quien nos da la gana». A lo que Fanny Cuevas lanzó entre risas: «Ella era hombre».

Como era de esperar, de inmediato le llovieron las críticas en redes sociales por su comentario, con usuarios señalando: «Qué les pasa invitando y diciéndole nada ante un comentario transfobico de Fanny?»; «Desubicada total»; «Mechera y facha. Prefiero tener amigas transgénero que amigas mecheras» y «Ser mechera Es un delito, Ser Trans NO Lo Peor Que pueden hacer es darle pantalla a gente como tu».

Incluso Gabriel Sepúlveda, conductor del react de Palabra de Honor, criticó sus dichos a través de Instagram y mostró una conversación de un seguidor con Fanny Cuevas. «¿Por qué dije que era hombre? Sí lo era. Es la verdad, no es ningún comentario transfóbico. A veces la verdad duele bebé, lo siento», dijo la exparticipante.

La respuesta de Daniela Requena a Fanny Cuevas

A raíz de esto, es que desde Fotech se comunicaron con Daniela Requena, quien señaló que «la verdad, me quedé en shock. Fue una de mis seguidoras que me envió un pantallazo, una captura de vídeo de lo que había dicho y quedé en shock».

«A veces me parece increíble que en pleno 2025 las personas sigan pensando así», continuó. Junto con agregar que le traían recuerdos desagradables. «Desafortunadamente, así es y me conecto con ciertas situaciones del pasado que he vivido y que a veces recordarlas no es agradable».

Por último, aseguró que Fanny Cuevas es una figura que no es necesaria en la televisión. «Al principio, cuando la conocí, pensaba que era una villana necesaria dentro de los realities. Al poco de estar conviviendo con ella, y con lo que acaba de decir hacia mí, me doy cuenta de que Fanny está obsoleta en el mundo de la televisión».